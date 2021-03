“Passaporte de vacinação” europeu vai ser gratuito, bilingue e com código de barras

Proposta da Comissão Europeia para a criação de um certificado sanitário para viagens deve ser aprovada esta quarta-feira. Documento prevê também que os países da União Europeia possam negociar a compra de vacinas com as empresas a título individual.

O projecto da Comissão Europeia que prevê a criação de um “passaporte de vacinação”, a ser aprovado na quarta-feira, vai ser gratuito, com um código de barras para leitura tanto na versão digital como impressa e terá a informação na língua oficial do país de emissão e em inglês.

Os detalhes foram avançados esta terça-feira pelo jornal espanhol El País. O certificado de vacinação permite a entrada num determinado território de pessoas que tenham sido inoculadas com qualquer uma das vacinas autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

A aprovação acontecerá semanas depois de os representantes europeus terem discutido a introdução de um documento que certificasse, à entrada de cada país europeu, que um viajante já estava vacinado contra a covid-19.

De acordo com a publicação espanhola, o regulamento para a emissão deste “passe verde digital” estipula que o código de barras, presente tanto na versão digital como impressa, deve permitir “verificar a autenticidade, validade e integridade do certificado”. Está também previsto que o certificado “não deve ser uma condição para o exercício da liberdade de circulação”, especificando que o regulamento “não deve ser interpretado como estabelecendo uma obrigação ou um direito a ser vacinado”. Ou seja, todas as pessoas que não foram vacinadas, por impossibilidade ou vontade, devem poder deslocar-se livremente na mesma, “sujeitas, quando necessário, a testes obrigatórios ou a quarentena”.

O passaporte vai ainda possibilitar a recolha de resultados de teste ou de infecção pelo novo coronavírus, para além do certificado de vacinação. Toda a informação disponível vai estar na língua do país em que é emitido e em inglês. O documento prevê 11 dados imprescindíveis: sobre a pessoa vacinada, o nome, apelidos e a data de nascimento; sobre o produto, o tipo de vacina, marca, a empresa autorizada a fabricar e comercializar a vacina e o número de doses necessárias; o certificado deverá ainda incluir a data da inoculação e a identificação do emissor.

A proposta que vai agora ser votada prevê ainda que os países da União Europeia possam negociar a compra de vacinas com as empresas a título individual, de acordo com o El País​, uma ideia tinha sido rejeitada pelo primeiro-ministro português depois da reunião do Conselho Europeu de 26 de Fevereiro. António Costa relembrou na altura que a união dos países sob o comando da Comissão Europeia resultou numa distribuição equilibrada das doses pelos territórios, algo que muito dificilmente aconteceria em negociações bilaterais.

“Opomo-nos totalmente. Achamos que uma das grandes vantagens competitivas que a Europa afirmou neste contexto foi ter havido uma negociação conjunta conduzida por parte da Comissão Europeia. E basta verificar aquilo que tem sido a dificuldade de acesso de múltiplos países do mundo às vacinas, para imaginar o que seria na Europa se, em vez de uma compra conjunta, tivéssemos 27 Estados-membros a competir pelas vacinas. Se já assim todos sentimos que o processo é lento, imaginemos se só alguns dos países europeus tivessem tido a capacidade de adquirir essas vacinas. Felizmente foi adquirida em nome de todos pela Comissão e tem sido irmãmente repartida por todos, de acordo com um critério claro e objectivo”, disse o primeiro-ministro à data.

O primeiro-ministro considerou que o “passaporte de vacinação” vai poder facilitar a liberdade de circulação entre países, o funcionamento do mercado interno e uma “retoma mais tranquila” do turismo.