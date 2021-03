Mobilidade perto do “normal”. Na segunda-feira 60% dos portugueses saíram à rua

Com a reabertura dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo, a mobilidade dos portugueses aproxima-se do “normal pré-covid”. Na segunda-feira, 15 de Março, 59,4% dos portugueses saíram à rua — algo que não se verificava desde o dia 18 de Janeiro que foi a última segunda-feira com escolas abertas. O valor equivale a 84% do normal pré-covid.

A informação foi compilada pela consultora PSE, especializada em ciência de dados, que partilha, regularmente, dados sobre a mobilidade dos portugueses.

“[Nesta] última segunda-feira já se verificou uma mobilidade quase normal”, resume a equipa da PSE num comunicado enviado às redacções. “Importa recordar que há sempre, mesmo antes da pandemia, uma quantidade de pessoas que não sai de casa num dado dia. Esse valor de confinamento ‘normal’ ou ‘natural’ rondava os 25% da população antes do ‘covid'”, clarifica a equipa.

Embora o aumento da mobilidade desta segunda-feira se deva, em grande parte, à reabertura das creches, infantários e escolas do 1.º ciclo, há três semanas que a equipa da PSE tem registado um aumento gradual do índice de mobilidade dos portugueses à segunda-feira.

Aumento gradual

Apesar de o primeiro-ministro António Costa alertar que a primeira fase do desconfinamento “tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas”, nota-se uma maior resistência dos portugueses ao segundo confinamento.

No começo de Março, a consultora PSE já tinha alertado que o confinamento estava em “erosão”. A fadiga pandémica, a normalização da pandemia e a menor percepção do risco são apontados recorrentemente como alguns dos motivos.

“Com o fecho integral do ensino, na segunda-feira seguinte (25 de Janeiro), o nível de confinamento passou para 55,6%. Seguiram-se cinco semanas em que as segundas-feiras tiveram entre os 48% e 50% da população” em casa, detalha a equipa da PSE. Porém, a 8 de Março apenas 45,6% dos portugueses ficaram em casa. Esta semana apenas 40,6% não saíram.

A análise do painel da PSE baseia-se numa recolha de dados contínua, feita através de monitorização de localização e meios de deslocação via aplicação móvel de uma amostra de 4992 ​indivíduos representativos do universo dos portugueses com mais de 15 anos, residente nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte, Litoral Centro e Distrito de Faro.