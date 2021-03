Mais de metade dos idosos com mais de 80 anos já receberam a primeira dose da vacina

Há 341.034 pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19, mais 46.033 do que semana anterior. Mais de metade dos idosos com mais de 80 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina. A informação foi avançada no relatório semanal de vacinação para a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

Com 3% da população portuguesa já imunizada contra a doença causada pela SARS-CoV-2, foram vacinadas na última semana 85.498 pessoas. No total, 827.902 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina desde o início do plano de vacinação, a 27 de Dezembro de 2020, o que se traduz em 8% da população portuguesa.

A faixa etária que abrange pessoas com mais de 80 anos é a que está mais avançada na vacinação, sendo que 53% dos idosos (349.269 pessoas) desta faixa já receberam pelo menos a primeira dose da vacina, dos quais 16% já se encontram completamente imunizados (104.011).

Das 1.468.929 doses recebidas até ao momento, 1.264.093 já foram distribuídas pela população, correspondendo a cerca de 86% das doses.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que vacinou mais pessoas na última semana, com 48.145 doses administradas, seguindo-se o Norte com mais 38.539 vacinações. O Centro contabilizou mais 30.637 doses administradas, o Alentejo 7412, e o Algarve 6518.