Definir conceitos vagos ou afunilar eutanásia são soluções para ultrapassar impasse constitucional

Quem aponta os caminhos para desbloquear o impasse é o próprio Tribunal Constitucional (TC), no acórdão que considerou inconstitucional a lei que despenaliza a eutanásia, aprovada em Janeiro no Parlamento. Definir de forma mais explícita os conceitos indeterminados utilizados no diploma, como se fez em Espanha, ou afunilar a despenalização da morte medicamente assistida apenas aos casos de “doença incurável e fatal” são duas soluções que alguns especialistas em Bioética e Direito Constitucional consideram que podem fazer reverter as reservas do TC.