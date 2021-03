Covid-19: Portugal regista 13 mortes e 384 infecções

Portugal registou, esta segunda-feira, 13 mortes por covid-19 e 384 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os dados constam no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, mas referentes à totalidade de segunda-feira. Desde o início da pandemia, já morreram 16.707 pessoas devido à covid-19 e o número de contágios ascende aos 814.897 casos.

A DGS reporta também uma descida no número de doentes internados, menos 41 que no dia anterior, para um total de 955 hospitalizações. Também os internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continuam a descer, registando-se um total de 213 hospitalizações naquelas unidades, menos 18 que no domingo.

Ainda segundo o boletim da DGS, há mais 1173 pessoas recuperadas da doença, num total de 762.961. Excluindo estes casos e os óbitos, há 35.229 casos activos em Portugal, menos 802 do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com o número mais elevado de infecções activas, somando 147 casos. Morreram naquela região mais oito pessoas devido à covid-19, nesta segunda-feira. O Norte é a segunda região com mais casos activos, mais 127. Não foram registadas mortes no Norte de Portugal.

Esta segunda-feira, a vacina da AstraZeneca foi suspensa em Portugal. O anúncio foi feito pelo presidente do Infarmed, Rui Ivo, que confirmou a suspensão temporária daquela vacina contra a covid-19 no país. A medida foi tomada por prevenção depois de serem reportados vários casos na Europa de reacções adversas ao fármaco.

“A DGS e o Infarmed recomendaram hoje [segunda-feira] a interrupção temporária da vacinação com a vacina da AstraZeneca, tendo como base o princípio da precaução e saúde pública”, explicou o responsável.

Até esta terça-feira, um total de 21 países tinha suspendido (por tempo indeterminado ou durante algumas semanas) a administração da injecção. Além de Portugal, também Espanha, Itália, Alemanha, França, Áustria, Roménia, entre outros países, já tomaram medidas de suspensão da vacina.