“Carlos Alexandre seria imparcial na Máfia do Sangue: antigas disputas aldeãs não se comparam a Romeu e Julieta”, publicado a 22 de Fevereiro de 2021

Direito de resposta dos representantes legais de Paulo de Lalanda e Castro a um artigo publicado no dia 22 de Fevereiro de 2021 na edição online do PÚBLICO.

1. O PÚBLICO publicou um artigo intitulado “Carlos Alexandre seria imparcial na Máfia do Sangue: antigas disputas aldeãs não se comparam a Romeu e Julieta”, que contém factos inverídicos e/ou erróneos suscetíveis de afetar injustamente a reputação de Paulo de Lalanda e Castro (PLC).

2. Efetivamente:

a) O Mmo. Juiz de Instrução Criminal (JIC) sorteado para a instrução do processo em causa foi o Dr. Ivo Rosa e não o Dr. Carlos Alexandre, que só assumiu a direção dessa instrução provisoriamente, por o Mmo. JIC sorteado se encontrar temporariamente afeto em exclusividade ao processo conhecido por ‘Operação Marquês’.

b) A defesa de PLC não invocou como fundamento da recusa do Mmo. JIC Dr. Carlos Alexandre “[v]elhas desavenças passadas no mundo rural entre o pai do juiz Carlos Alexandre e um tio-avô” do referido PLC, nem alegou “que tudo o que se passou em Magda há cerca de meio século pode comprometer” a imparcialidade do Mmo. JIC Dr. Carlos Alexandre.

c) O que sim foi invocado como fundamento da recusa foi o que esse Mmo. JIC terá dito a jornalistas, há cinco anos numa entrevista e há três anos para um livro, sendo que nesses textos se diz, nomeadamente, ter o Mmo. JIC Dr. Carlos Alexandre ficado marcado “para a vida” por alegadas humilhações causadas pelo tio-avô de PLC e que esse familiar “nunca pediu desculpa”.

d) Essas recentes e não antigas referencias ao conflito com a família Lalanda revelam, na opinião de PLC e na dos seus advogados, que o ressentimento do Mmo. JIC Dr. Carlos Alexandre para com a mesma família é profundo e não está ultrapassado.

e) Foi isso que se entendeu constituir motivo sério e grave adequado a gerar na comunidade desconfiança sobre a sua imparcialidade, como legalmente importa num incidente de recusa.

f) Foi por considerar inconstitucional a interpretação da lei segundo a qual teriam de ter sido praticados no processo atos reveladores de parcialidade para haver deferimento da recusa (o que tem como decorrência lógica, por exemplo, que um juiz, desde que não pratique no processo atos reveladores de parcialidade, possa julgar um seu trabalhador, um seu grande amigo ou um seu grande inimigo, ou alguém de quem tenha recebido dádivas por causa do processo, ou de quem seja credor ou devedor), que PLC recorreu do Tribunal da Relação de Lisboa, que a nosso ver expressou aquele entendimento, para o Tribunal Constitucional.

g) Esta questão está, contudo, ultrapassada, já que o Mmo. JIC titular do processo, Dr. Ivo Rosa, reassumiu, em 1.2.21, a direção da instrução, por efeito de determinação do Conselho Superior da Magistratura que fez cessar a referida exclusividade e assim reafetou ao Mmo. JIC Dr. Ivo Rosa os processos que lhe haviam sido sorteados.

h) É totalmente despropositada a afirmação, contida na peça jornalística em causa, segundo a qual PLC teria atuado por estar “[i]nconformado com a ideia de ser julgado por um juiz considerado menos condescendente”. Não só não foi nunca esse raciocínio que o motivou a atuar como, de resto, nunca a Sra. Jornalista questionou PLC sobre o assunto, pelo que a afirmação em causa se baseia numa mera suposição, desprovida de qualquer base factual e que, como tal, não deveria constar de um artigo apresentado ao leitor como noticioso e não de opinião.

i) Quanto ao título “Carlos Alexandre seria imparcial […]” não temos dúvidas de que esse Mmo. Juiz tudo faria para o ser, tal como não temos dúvidas de que o Mmo. JIC Dr. Ivo Rosa também tudo fará nesse mesmo sentido.

j) Aliás, nunca se imputou ao Mmo. JIC Dr. Carlos Alexandre a pratica de qualquer ato parcial ou sequer menos correto.

k) A questão é de riscos e de aparências, que são matérias juridicamente relevantes e com alguma complexidade, que não se reconduzem aos “sound bites” usados no texto, simplista mas erróneo, com que o PÚBLICO obsequiou os seus leitores.

Raul Soares da Veiga e Jaime Hellmuth Diniz, advogados representantes de Paulo de Lalanda e Castro

Nota da Direcção: A jornalista Ana Henriques telefonou, por diversas vezes, ao Dr. Soares da Veiga, advogado de Paulo Lalanda de Castro, que nunca atendeu, tendo enviado – como é seu hábito – uma mensagem de volta a pedir o envio de SMS. Esclarecido, por SMS, sobre o motivo do contacto, não respondeu à jornalista.