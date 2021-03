Fernando Medina: presidente da CML, comentador da TVI

Há dias, o director-adjunto do Expresso Martim Silva publicou no seu Facebook uma imagem do presidente da Câmara de Lisboa (CML), Fernando Medina, a comentar em directo para a TVI as medidas do desconfinamento. Medina encontrava-se na sua melhor pose institucional, sentado à mesa do seu gabinete nos Paços do Concelho, com uma obra de Vhils por cima da cabeça e uma bandeira da cidade de Lisboa à esquerda. Em rodapé estava escrito: “Fernando Medina – comentador TVI”.