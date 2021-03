Nuno Graciano apresentado como candidato “de mérito” ainda que sem experiência política

Na apresentação do candidato, o líder do Chega pediu ao seu candidato que nunca deixe de dizer o que pensa. “Neste partido é sinal que estás no partido certo”, declarou André Ventura.

Com o Padrão dos Descobrimentos como fundo, Nuno Graciano foi apresentado esta terça-feira como o “corajoso”, que fará “parte da família” e irá lutar “contra o politicamente correcto”. A apresentação foi feita pelo líder do Chega, André Ventura, que diz já conhecer o apresentador há muitos anos, depois de ambos se terem cruzado nos corredores da CMTV. “O Nuno vai sempre lutar por mais, mesmo quando todos o tentam amordaçar”, declarou, entre as palmas de mais de 50 apoiantes do partido.

O líder do Chega defendeu a candidatura de Nuno Graciano dizendo que o partido “premeia o mérito”, ainda que o candidato não tenha qualquer experiência política.

Nas suas primeiras declarações, Nuno Graciano notou o elevado número de jovens presentes na apresentação e defendeu-se das declarações feitas em 2016, quando disse que “o maior inimigo da democracia era a democracia”. Procurando justificar-se, Graciano disse ser “um democrata” que não aprecia “a libertinagem”.

Ficou conhecido como o “Tio Careca” nas televisões, das quais foi afastado nos últimos anos. Defende a pena de morte, a prisão perpétua e discrimina orientações sexuais. Com 52 anos, Nuno Graciano será o candidato do Chega à Câmara de Lisboa porque, diz o líder do partido, “representa os valores do partido”, ainda que não tenha qualquer experiência política, nem lhe sejam conhecidas outras posições políticas.

Em 2018, Nuno Graciano reafirmava as suas convicções. Em declarações ao Diário de Notícias, a propósito de um livro que escreveu acerca de parentalidade, Nuno Graciano defendeu que “os filhos que maltratam os pais [merecem] no mínimo, prisão perpétua”. Já “os pais que sodomizam os filhos, no mínimo, pena de morte”, acrescentou. “Sou radical nestas situações”, afirmou sem hesitações.

Sem experiência política, Nuno Graciano estudou Ciências de Desenvolvimento e Cooperação. Estreou-se em televisão em 1994, na TVI, e passou pela SIC. A última presença regular aconteceu na CMTV. Depois de 20 anos em televisão, Nuno Graciano foi afastado. Longe do pequeno ecrã, o antigo apresentador tentou a vida de empresário – mas nem sempre com sucesso.

A apresentação do candidato acontece “simbolicamente, no Padrão dos Descobrimentos”, em Lisboa. A escolha do local surge depois de em Fevereiro o deputado socialista Ascenso Simões ter defendido a remoção do monumento num artigo de opinião no PÚBLICO, o que gerou algumas críticas, incluindo do Chega. O partido enviou até uma carta a António Costa enquanto secretário-geral do PS questionando-o se mantinha a confiança política em Ascenso Simões depois das declarações do deputado, que afirmou também que no 25 de Abril de 1974 “devia ter havido sangue, devia ter havido mortos”.

O Padrão dos Descobrimentos foi originalmente erguido em 1940, para a Exposição do Mundo Português, numa homenagem às figuras que marcaram a navegação marítima portuguesa e a colonização. Em 1960, por ocasião da comemoração dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique, o Padrão foi replicado para a estrutura actual.