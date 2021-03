Como uma guerra de publicações no Facebook originou uma crise no Chega-Açores

Os dois deputados regionais do Chega nos Açores, Carlos Furtado e José Pacheco, vão disputar a liderança regional do partido. Pode a instabilidade no partido que dá suporte ao Governo colocar em risco o executivo de José Manuel Bolieiro? Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO nos Açores, Rui Pedro Paiva.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.