Um drone filmou um jogo de bowling num só take — e o vídeo tornou-se viral

Incluindo referências ao filme The Big Lebowski, um clássico dos anos 90, Jay Christensen e Anthony Jaska gravaram, com um drone, sem paragens, uma noite de bowling no salão Bryant Lake, em Mineápolis, nos Estados Unidos, a 2 de Março.

Right Up Our Alley é o vídeo, de quase 90 segundos, filmado e produzido pelos Rally Studios. Num só take, o drone entra pelas portas do Bryant Lake Bowl e inicia uma viagem entre sons de bolas a rolar, pinos a cair, conversas entre jogadores e o tilintar das cervejas nas mesas do bar, voando enquanto pinos de bowling são derrubados e levantados novamente.

Assim que foi divulgado, o vídeo foi altamente partilhado nas redes sociais, tendo já conquistado alguns dos maiores nomes de Hollywood. Lee Unkrich, realizador de Coco, filme de animação da Pixar, disse no Twitter que o vídeo é “uma das coisas mais espantosas” que já viu. Uma opinião partilhada por Todd Vaziri, responsável pelos efeitos visuais de filmes como Stars Wars e Avatar, que escreveu na mesma rede social: “Este tipo de inovação fotográfica maravilhosa acrescenta muito à linguagem e ao vocabulário do cinema. Simplesmente lindo.” E o realizador James Gunn até já convidou a dupla dos Rally Studios para se juntar à equipa de produção do seu próximo filme, Guardians of the Galaxy 3, em Londres, no final deste ano.

Depois de cerca de 12 tentativas, durante mais ou menos duas horas, os cineastas conseguiram o vídeo que idealizavam. Segundo a ABC, o objectivo da produção, disse Christensen, piloto do drone, e Jaska, realizador e co-fundador dos Rally Studios, é chamar a atenção para os negócios locais prejudicados pela pandemia, e lembrar que as empresas locais precisam de apoio.

