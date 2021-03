Violência doméstica e saúde mental – ninguém está a ser deixado para trás?

O mais recente relatório da EARHVD (Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica), coordenada pelo procurador Rui do Carmo, profundo conhecedor da temática, demonstra que os casos de homicídio conjugal seguido de suicídio estão a aumentar. As estatísticas mais recentes confirmam esta forma de cometimento do crime – de 2014 a 2019, foram 32% dos processos investigados pela PJ.