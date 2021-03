Um novo apartheid

Tempos e países houve onde se separavam as pessoas pela raça, por exemplo, escolas para uns e outras escolas para os outros. Houve quem tivesse sonhado e lutado por um mundo onde direitos e oportunidades não dependeriam da cor da pele; onde essa ideia de dividir seres humanos por uma coisa chamada cor ou raça seria um anacronismo a eliminar.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e vemos hoje polémicas quanto a quem pode ou não traduzir o poema de Amanda Gorman, pronunciado na tomada de posse de Joe Biden. A tradução de um texto literário e especialmente de um (bom) poema, onde há duplos sentidos, imagens evocadas e uma elegância de frases a cumprir, não é como ser um figurante porta-estandarte. Requer um bom conhecimento da língua origem e um excelente domínio da língua destino. A escolha de um tradutor deve ser determinada pela capacidade e mérito e não pela cor da pele ou o género.

Depois do tempo em que se aplaudia quem tinha belos sonhos, passamos a um tempo em que nos querem fazer mergulhar num pesadelo triste e sombrio: o de um apartheid cultural.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Trabalhadores essenciais

O conceito aparece em notícias sobre vacinas ou apoios financeiros, como forma de justificar prioridades. Inevitavelmente, interrogo-me: porquê estes e não aqueles? No caso das vacinas, penso que ninguém questiona o critério da idade, da doença e ou de determinadas funções, desde logo profissionais de saúde, forças de segurança, decisores fundamentais. Mas, agora, os professores? Porquê? Se o critério é acumular profissão essencial e contactos de risco, porque é que um professor é mais importante do que um/uma motorista de autocarro ou caixa de supermercado, ambos insubstituíveis para assegurar, num caso, a mobilidade, noutro, a alimentação? Há algo mais essencial do que isto? O mesmo poderia dizer da atenção governativa e mediática dada aos chamados “agentes culturais”. Porque é que um profissional de teatro itinerante merece mais respeito e mais apoio do que um DJ de discoteca ou um técnico de som de “bandas de casamentos”? Não tenho uma resposta, que não seja politicamente incorrecta, para estas desigualdades. Mas é triste (e revoltante) que assim seja.

Luis Lopes, Anadia

Centro de Competências de Planeamento

É com grande prazer que vejo renascer, qual fénix, uma estrutura permanente de planeamento e prospectiva no quadro da Administração Pública, o Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública (PlanAPP), criado pelo decreto-lei n.º 21/2021, e há dias, anunciado pelo ministro do Planeamento.

Pelas missões que lhe são atribuídas, este PlanAPP é o legítimo herdeiro do velho Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, do Departamento Central de Planeamento e do Departamento de Planeamento e Prospectiva, instituições que a falta de visão de sucessivos governos fez com que desaparecessem. Só lamento que no preâmbulo deste decreto-lei não se reconheça esta herança, nem, tão pouco, se enfatize a falta que uma instituição desta natureza se tem feito sentir.

De qualquer modo, até porque tive o privilégio de trabalhar longos anos naquelas antigas instituições, só me posso congratular com a decisão tomada que, de resto, vem responder a preocupações que tive ocasião de publicamente manifestar neste jornal.

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

Aeroporto no Montijo

No PÚBLICO de ontem duas cartas ao director referem-se e bem ao pretenso aeroporto no Montijo. De facto, não faz grande sentido que uma ou duas câmaras municipais impeçam que se construa qualquer obra de reconhecido interesse nacional (não é o caso) mas a lei está em vigor há vários anos e já impediu que disparates como este se efectuassem. Com este governo, muda-se a lei e a obra faz-se! Ainda haverá algum português que não entendeu que naquele lugar ou mesmo em Alcochete não se deve construir aeroporto nenhum? Ainda não repararam em Tancos? Quando é que os políticos eleitos decidem pôr o interesse nacional acima dos interesses deste ou daquele ministro?

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro