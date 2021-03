Suspeito de crimes de guerra no Kosovo detido na Bélgica

O Tribunal Especial para o Kosovo persegue e condena os crimes cometidos na região dos Balcãs no final da década de noventa.

As autoridades belgas detiveram esta terça-feira Pjeter Shala, suspeito de crimes de guerra. O acusado estava sob a mira do Tribunal Especial para o Kosovo, que ainda persegue os abusos cometidos na região dos Balcãs no final da década dos anos 1990.

O tribunal não esclareceu os detalhes do caso contra Shala, limitando-se a afirmar que oferecerá mais informação em relação ao caso “no seu devido tempo”. Nesse sentido, foi referido que a acusação não se tornará pública até que o acusado compareça em tribunal.

Pjeter Shala aguarda pela transferência para a sede do tribunal, situada em Haia, de acordo com o comunicado oficial.

O tribunal funciona segundo a legislação do Kosovo, embora tenha a sua sede em Haia, tendo nos seus quadros juízes e procuradores internacionais. Tem como objectivo investigar os crimes cometidos pelo Exército de Libertação do Kosovo durante a guerra contra a Sérvia no final da década de 1990.