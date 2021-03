Senado confirma nomeação da primeira secretária de Governo indígena nos EUA

Uma das principais missões de Deb Haaland à frente do Departamento do Interior será a de travar a exploração de petróleo e gás nas terras públicas do país.

O Senado dos EUA confirmou na segunda-feira à noite a nomeação de Deb Haaland como secretária do Departamento do Interior da nova Administração norte-americana, que se torna na primeira indígena a exercer um cargo de primeira linha no Governo.

A nomeação da congressista nascida no Novo México foi garantida com os votos favoráveis de 51 senadores, incluindo vários republicanos, e 40 contra. Após o desfecho, Haaland agradeceu a confirmação e disse estar preparada para colaborar com o Congresso.

Haaland, de 60 anos, pertence ao Laguna Pueblo, uma das 574 tribos soberanas reconhecidas pelos EUA, e é a primeira indígena a chegar a um cargo de topo no Governo federal desde a nomeação do republicano Charles Curtis, que foi vice-presidente de Herbert Hoover, entre 1929 e 1933, e pertencia à tribo Kew.

A nomeação de uma indígena para chefiar o Departamento do Interior é particularmente significativa por lhe caber regular e fazer cumprir os tratados assinados entre o Governo federal e as várias tribos reconhecidas. A relação entre o departamento e as tribos é historicamente tensa, diz a imprensa norte-americana.

Cerca de 5,2 milhões de norte-americanos identificam-se como indígenas ou nativos do Alasca, descendentes dos sobreviventes das políticas do Governo dos EUA para aniquilar, retirar ou assimilar os povos indígenas, de acordo com os censos de 2010.

Uma das principais tarefas de Haaland à frente do Departamento do Interior será a de fazer cumprir as promessas de campanha de Joe Biden de travar todas as novas perfurações de petróleo e o gás nas terras e águas públicas. A medida é vista como fundamental no combate às alterações climáticas por um dos países mais emissores de gases com efeito de estufa do mundo.

Haaland também vai estar à frente de um departamento responsável pela gestão de cerca de um quinto do território norte-americano, do litoral, parques nacionais e refúgios da vida selvagem.

“A juventude indígena olha para a congressista Haaland como uma figura modelo, uma ardente defensora dos seus direitos e das suas comunidades, e como a representação viva do futuro das comunidades indígenas neste país”, afirmou a directora executiva do Centro para a Juventude Nativa Americana, Nikki Pitre, citada pelo Guardian.

Nas sessões no Senado em que foi questionada, Haaland foi sobretudo visada por alguns republicanos que a acusaram de querer pôr em causa empregos no sector dos combustíveis fósseis.