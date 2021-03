Pazuello sai do Ministério da Saúde brasileiro investigado pela Polícia Federal

Responsável pela gestão da saúde no Brasil durante a maior parte da pandemia da Covid-19, o general Eduardo Pazuello deixa o cargo de ministro suspeito de crimes, investigado pela Polícia Federal e com o país batendo o recorde de mortes pela doença.

General no activo do Exército, Pazuello chegou ao Ministério da Saúde em Abril de 2020, na demissão de Luiz Henrique Mandetta, que discordava publicamente do presidente Jair Bolsonaro sobre a necessidade de medidas de distanciamento social para conter o avanço da pandemia.

Ao escolher o médico Nelson Teich para ficar no lugar do democrata, Bolsonaro colocou Pazuello, que não tinha experiência em gestão de saúde, como secretário-executivo do ministério, com a justificação de “coordenar a transição” entre os dois ministros.

Na prática, porém, Pazuello se tornou uma espécie de representante do Presidente no ministério para evitar que Bolsonaro fosse desautorizado novamente por um subordinado. À época, o general foi incensado como um “especialista em logística”, representante do conhecimento dos militares em lidar com situações de crise.

Menos de um mês depois, quando Teich pediu demissão, a 15 de Maio, o general assumiu a pasta — a princípio, provisoriamente, e em Setembro, efectivado no cargo.

Desde o início da sua gestão, Pazuello defendeu a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamentos eficientes para o tratamento da covid-19, mesmo sem evidências.

Após questionamentos do Tribunal de Contas da União, Pazuello afirmou, em Janeiro deste ano, que nunca autorizou o uso da cloroquina: “Eu nunca indiquei medicamentos para ninguém, nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos.”

O próprio Pazuello lançou nesse mês em Manaus um aplicativo, destinado a profissionais de saúde, que estimula a prescrição dos medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus.

O TrateCov sugeria a prescrição de hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e doxiciclina, a partir de uma pontuação definida pelos sintomas do paciente após o diagnóstico de covid-19 —a recomendação era feita mesmo a pacientes com sintomas leves, como dor de cabeça, e crianças.

O ministério chegou mesmo a pressionar a Câmara de Manaus a distribuir o medicamento, afirmando ser “inadmissível” a não adopção do chamado “tratamento precoce.

Pela crise da falta de oxigénio em Manaus, que precipitou a sua saída, substituído por Marcelo Queiroga, Pazuello está a ser investigado pela Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que Pazuello tinha o “dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados” e que uma eventual omissão seria passível de responsabilização cível, administrativa ou criminal.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo