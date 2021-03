Está lançado o concurso para a nova ponte sobre o Douro

O concurso público internacional foi lançado esta terça-feira, num evento que contou com a presença de António Costa, do ministro do Ambiente e de presidentes das autarquias locais. A nova ponte vai permitir criar uma nova linha de metro, que liga Campo Alegre ao Arrábida Shopping. Também vai nascer a linha Rosa e a Amarela vai ser prolongada.

O concurso público para a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro, que vai permitir concretizar a “segunda linha” de metro de Vila Nova de Gaia e ligar Campo Alegre ao Arrábida Shopping, foi lançado esta terça-feira, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

O Governo prevê gastar cerca de 50 milhões de euros no projecto. Segundo anunciou o ministro do Ambiente e Acção Climática, a ponte não terá pilares no rio, a sua quota será mais alta que a ponte da Arrábida, de forma a não perturbar a vista da mesma sobre o Douro, e será exclusiva para peões, bicicletas e metro.

O júri que vai avaliar as propostas submetidas é composto por Inês Lobo, Alexandre Alves Costa, Amândio Dias, Rui Calçada, Júlio Appleton, Eduardo Souto de Moura, Serafim Silva Martins, Vítor Silva, Joana Barros, Miguel Castro e Lúcia Lourenço.

No evento, também foram consignadas as empreitadas da construção da Linha Rosa do Metro do Porto e o prolongamento da Linha Amarela. De acordo com Tiago Braga, presidente do Conselho Administrativo da Metro do Porto, vai ser criado um “microsite” para se poder acompanhar o decorrer das obras das duas linhas, que começam desde já.

António Costa relembra que são estes os tipos de projectos que vão ajudar o país a enfrentar a crise socioeconómica provocada pela pandemia e combater as alterações climáticas, “um dos maiores problemas do mundo pós-covid”, o que passa por aumentar o investimento público em mobilidade sustentável.