Harry e William já conversaram e “não foi produtivo”, revela amiga

Esta terça-feira, Gayle King, co-apresentadora do programa CBS This Morning, revelou que tinha falado com Harry e Meghan no fim-de-semana e que soube que os irmãos já tinham conversado.

O príncipe Harry já conversou com o seu irmão mais velho, William, pela primeira vez desde a entrevista que ele e a mulher, Meghan, deram a Oprah Winfrey, no passado dia 7, mas a conversa “não foi produtiva”, revelou uma amiga do casal, nesta terça-feira.

Durante a entrevista, Meghan revelou que um membro da família real perguntou ao marido o quão escura seria a pele do seu filho, enquanto Harry disse que o seu pai, o príncipe Carlos deixara de falar com ele e que se sentia encurralado. Quinta-feira, num evento, William, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, declarou aos jornalistas que ainda não tinha falado com o irmão, que o iria fazer, mas que a família não é racista.

Esta terça-feira, Gayle King, co-apresentadora do programa CBS This Morning, revelou que tinha falado com Harry e Meghan no fim-de-semana e que soube que os irmãos já tinham conversado. “É verdade, Harry falou com o seu irmão e também com o pai também, e o que me disseram é que essas conversas não foram produtivas, mas eles estão felizes por, pelo menos, terem tido essas conversas”, disse.

O gabinete de William no Palácio de Kensington não fez comentários sobre as declarações de King. A entrevista de Harry e Meghan mergulhou a monarquia britânica na sua maior crise desde a morte da princesa Diana, mãe de William e Harry, em 1997.

A entrevista ocorreu dias depois de o Palácio de Buckingham ter revelado que estava a investigar acusações de bullying, alegadamente feito por Meghan a assessores antes de os duques de Sussex terem abandonado as suas funções reais como membros seniores da família e se terem mudado para a Califórnia no ano passado.

“Acho que o que ainda os preocupa é que o Palácio continua a dizer que quer resolver a questão em privado, mas depois chegam a público todas essas histórias falsas que são muito depreciativas em relação a Meghan”, disse King, acrescentando que o desejo dos amigos é que a família real interviesse quando a imprensa divulga “histórias injustas, imprecisas e falsas que definitivamente têm uma inclinação racial”.

Em comunicado, terça-feira da semana passada, a rainha Isabel II declarou que as acusações de racismo seriam investigadas e que o casal e o seu filho eram muito amados, nunca se referindo a Harry e a Meghan como duques de Sussex.

Do outro lado do Atlântico, Michelle Obama, à NBC News considerou as declarações de Meghan sobre o comentário em relação à cor de pele do seu filho como de “partir o coração”. À NBC News, a ex-primeira-dama disse: “Como eu já disse, a raça não é uma construção nova neste mundo para pessoas de cor, então não foi uma surpresa completa.”