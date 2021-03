Ao fim de um mês, príncipe Filipe recebeu alta do hospital

A 16 de Fevereiro, o duque de Edimburgo entrou no hospital privado King Edward VII, em Londres, pelo seu próprio pé e seguindo a recomendação do seu médico pessoal, tendo o Palácio de Buckingham emitido uma nota que explicava que o mais velho da família real britânica era internado como “medida de precaução”.

Um mês depois, ao longo do qual teve de ser transferido para outra unidade, o Hospital St Bartholomew, devido a uma infecção e a uma doença cardíaca preexistente (entretanto, o duque já voltou para o King Edward VII), o príncipe Filipe saiu do hospital, provavelmente seguindo para Windsor, onde se encontra a mulher, a rainha Isabel II.

Ao longo do mês em que esteve internado, sabe-se que requisitou a presença do filho mais velho e herdeiro da Coroa, o príncipe Carlos, que viajou de Gloucestershire, a cerca de duas horas de Londres, para conversar com o pai, numa visita que durou cerca de 30 minutos. O antigo secretário de imprensa da rainha, Dickie Arbiter, especulou, no programa Royal Beat na True Royalty TV, que o duque terá conversado com Carlos sobre o futuro da monarquia e o seu papel nele.

Entretanto, há quem tenha vindo a público afirmar que o duque tomou conhecimento da entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah, tendo manifestado vontade de não voltar a ver o neto. No entanto, tudo isto pode não passar de má-língua, já que é conhecida a boa relação que os dois têm.

Foto Em Novembro de 1947, durante a lua-de-mel, a então princesa Isabel com o duque de Edimburgo REUTERS/The Royal Collection

Filipe, um britânico da Grécia

Natural da Grécia, Filipe é filho do príncipe André da Grécia e da Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg. Foi expulso do país, juntamente com a sua família, quando tinha apenas 18 meses.

Em 1939, com 18 anos, juntou-se à Marinha Real Britânica, onde conheceu a rainha Isabel II, à data com apenas 13 anos, quando esta fazia uma visita à Real Escola Naval de Dartmouth. A partir desse momento, começaram a trocar correspondência. Antes do anúncio do casamento, abandonou os seus títulos gregos e dinamarqueses e naturalizou-se cidadão britânico. Casariam em 1947, na Abadia de Westminster, já depois do fim da Segunda Guerra Mundial, na qual Filipe combateu.

Quando se tornou marido da monarca britânica, recebeu três títulos: duque de Edimburgo (pelo qual é mais conhecido), conde de Merioneth e barão de Greenwich. Filipe é, com a rainha, pai de quatro filhos: Carlos, Ana, André e Eduardo. O seu papel na Casa Real britânica sempre esteve mais ligado à vida familiar, sendo que os seus biógrafos o apontam como o mais presente na educação dos filhos.

O príncipe Filipe afastou-se dos deveres reais em 2017.

Isabel II completou este ano, a 6 de Fevereiro, 69 anos no trono britânico. Isabel Alexandra Maria Windsor, nascida a 21 de Abril de 1926, em Londres, subiu ao trono em 1952, após a morte do pai, Jorge VI de Inglaterra. O príncipe Carlos, com 72 anos, detém o recorde como herdeiro do trono.