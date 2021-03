Ryanair anuncia novas rotas para Faro e Porto e reforça Páscoa

Há novas ligações do Porto a Bremen e de Faro a Belfast. Empresa garante também reforço de voos com Alemanha devido “ao aumento de procura” na Páscoa.

A Ryanair confirmou mais duas rotas de e para Portugal a começarem no Verão: Porto-Bremen (Alemanha) e Faro-Belfast City (Irlanda do Norte).

A nova rota do Porto deverá começar em Julho de 2021 e terá duas frequências semanais.

Já no Algarve, uma das novidades já conhecidas é Faro - Belfast City. Esta rota com a Irlanda do Norte terá também início e, segundo a easyJet, conta com duas frequências semanais, “passando a dispor de voos diários durante os meses de pico do Verão”, refere-se.

Em comunicado, a Ryanair refere que é garantida isenção da taxa de alteração de voo - “permite até duas alterações gratuitas de data em todas as reservas realizadas antes de 31 de março de 2021”, “alterando o seu voo para uma data até ao final de Outubro de 2021”. Haverá que pagar diferenças tarifárias, a haver, os termos desta isenção, que tem sido prolongada continuamente ao longo da pandemia, são explicados aqui.

Actualmente, a empresa está a fazer promoções “desde 19.99 euros” aplicáveis a “um milhão de lugares” para o Verão em toda a rota.

Entretanto, a Ryanair avançou que na Páscoa vai também reforçar as ligações entre o Porto e Alemanha "devido ao aumento da procura”. Serão “dez mil lugares”, indicam, “em voos adicionais disponíveis em quatro rotas de/para o Porto": Berlim, Colónia, Frankfurt, Memmingen. O reforço ocorre entre “28 de Março e meados de Abril”. Segundo a empresa, “várias destas rotas continuarão disponíveis durante o resto do Verão, com voos disponíveis para reserva até Março de 2022”.