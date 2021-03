Nokia planeia cortar até 10 mil empregos em dois anos

A Nokia planeia cortar de 5000 a 10.00 empregos em dois anos ou até 11% da sua força de trabalho, uma medida que faz parte de um plano de corte de custos, anunciou a empresa esta terça-feira.

Em comunicado, a empresa finlandesa fabricante de equipamentos de telecomunicações adianta que com esta reestruturação a Nokia deverá passar a ter entre 80.000 e 85.000 funcionários, quando actualmente tem 90 mil trabalhadores.

“O número exacto dependerá da evolução do mercado nos próximos dois anos”, refere a empresa. Segundo o Financial Times, o plano de reestruturação custará entre 600 a 700 milhões de euros até 2023, com metade desse valor a reflectir-se neste exercício.

O novo presidente executivo da empresa, Pekka Lundmark, já assinalou que a empresa “fará tudo o que for preciso para vencer no 5G” e isso implica tornar-se mais competitiva que a sua rival sueca Ericsson e mesmo a chinesa Huawei, as duas principais fornecedoras de equipamentos para o desenvolvimento das novas redes de quinta geração.

A empresa, que em Fevereiro anunciou esperar que as receitas de 2021 fiquem abaixo dos 21,9 mil milhões de euros de 2020, tem agendada para a próxima quinta-feira a apresentação aos analistas e investidores da nova estratégia desenhada por Lundmark.