Lucro da VW caiu 37,5% em 2020 e reforça urgência da mudança de rota

Hardware, software, baterias e carregamento. Estas são as quatro palavras-chave da plataforma que a Volkswagen vai adoptar daqui em diante para tentar transformar-se no líder mundial na mobilidade eléctrica. Quem notou a ausência da palavra carro?

Depois de anunciar um corte de milhares de postos de trabalho na Alemanha e de revelar que quer ter seis “gigafábricas” de produção de baterias na Europa (uma das quais pode vir para Portugal), o grupo alemão apresentou esta terça-feira as contas de 2020, com quebra de 11,8% nas receitas totais, para 222,8 mil milhões de euros, e uma significativa deterioração da margem líquida.

Como já se sabia, as entregas caíram 15,2% no primeiro ano da pandemia, com impacto nas contas: o lucro após impostos caiu 37,5% face a 2019, para 8334 milhões de euros. É muito dinheiro. Mas com uma margem líquida de 4,3% que tinha sido de 6,7% em 2019, o grupo alemão vai ter de melhorar bastante a sua eficiência para conseguir lidar com os desafios do sector.

“A electrificação e digitalização estão a mudar os carros de forma ainda mais veloz e radical do que antes. As economias de escala são absolutamente críticas para essas duas áreas. A nossa estratégia de plataforma vai melhorar a nossa posição e ajudar-nos a aproveitar todo o potencial do grupo”, comentou o presidente-executivo, Herbert Diess, após a divulgação do relatório e contas.

No futuro, “todos os carros e serviços de todas as marcas do grupo vão assentar em pilares técnicos normalizados”, diz a VW. Neste momento, a plataforma utilizada nos carros eléctricos é a MEB, em uso na Europa, nos EUA e na China, e que deverá servir 27 modelos dentro de 24 meses.

No próximo ano, diz a administração, nascerá outra plataforma para os segmentos premium (PPE), com maiores acelerações, mais autonomia e menos tempo de carga. E por volta de 2025 terá a SSP (Scalable Systems Platform), para “a nova geração de eléctricos puros, totalmente digitais”, suficientemente ágil para poder ser usada em qualquer escala e em todos os modelos das diversas marcas do grupo Este leque inclui Audi, Seat, Skoda, Bentey, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, a VW Veículos Comerciais. No mercado de pesados, controla ainda a Scania e a MAN.

Na componente de software, 2020 marcou o nascimento de uma empresa própria, a Car.Software-Org, que desenvolveu a primeira versão do sistema operativo VW, o VW.OS. A versão 1.2 permitirá alavancar a partilha de software no grupo, elevando-a dos actuais 10% para 60%.

Quanto às vendas do ano passado, 5,1 milhões de carros entregues são da marca VW. A China foi o principal mercado (3,1 milhões de unidades). O modelo mais vendido da marca foi o Tiguan, com 754 mil unidades vendidas. As vendas do T-Roc, cuja produção é exclusiva da Autoeuropa (com excepção para o mercado da China), em Portugal, ultrapassaram ligeiramente a fasquia dos 285 mil. Foi o oitavo modelo mais vendido, mas com uma quebra significativa (menos cerca de 40 mil unidades). Entre os dez modelos mais vendidos, apenas um vendeu mais em 2020, o T-Cross.

Nos modelos eléctricos, no ano do lançamento do ID.3, o primeiro assente na plataforma MEB, a marca vendeu pouco mais de 64.259 unidades. A estes somam-se os 6487 exemplares do ID.4.

O escândalo dieselgate (a que o relatório da marca alude como “a questão diesel"), continua a pesar nas contas: em 2020, custou 800 milhões de euros, ainda assim muito menos do que os 1900 milhões de 2019.