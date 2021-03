Barragens da EDP: pagamento do imposto de selo “é um equívoco”, diz Stilwell

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, rejeitou a ideia de que a empresa montou um esquema para fugir aos impostos na venda das barragens do Douro à Engie.

“O pressuposto foi sempre o de garantir a operação das barragens sem sobressaltos, não o de fugir aos impostos”, disse o líder da EDP, que está a ser ouvido nesta terça-feira, 16 de Março, a propósito da polémica gerada em torno do pagamento de impostos pela venda das barragens, por requerimento do PSD.

Sublinhando que “houve total transparência” no processo, Miguel Stilwell reiterou a ideia de que se “aplicou o único modelo possível” à transacção para garantir a manutenção dos compromissos com todos os stakeholders e o normal funcionamento das barragens” no dia seguinte ao da venda.

Em causa neste dossiê está essencialmente o não pagamento de imposto de selo, no montante de 110 milhões de euros, nesta transacção de 2200 milhões de euros, que garantiu à EDP uma mais-valia de 200 milhões.

Miguel Stilwell diz que se criaram vários equívocos a respeito deste negócio nas últimas semanas, e um deles é o de que havia lugar ao pagamento de imposto de selo.

“O imposto do selo que tem sido reclamado – e aqui está mais um equívoco – não é devido por lei; tal até resulta de uma directiva europeia que impede a aplicação do imposto do selo a operações como esta”, sustentou o gestor na sua intervenção inicial.

Dizendo que este entendimento “já foi expresso pela própria Autoridade Tributária”, Miguel Stilwell de Andrade sublinhou que “a EDP paga sempre os seus impostos, como aliás não poderia deixar de ser”.

O presidente da eléctrica defendeu que a criação de uma empresa para onde foram transferidos todos os activos das barragens, e cujas acções foram adquiridas pelo consórcio francês, era a única alternativa para “garantir a manutenção de todos os compromissos necessários para o normal funcionamento das barragens” e o “único que dava resposta às exigências do comprador e do regulador”.

“Não se vendem actividades como esta através de venda avulso e muito menos em transacções de infra-estrutura e com esta dimensão; simplesmente não se faz, não é possível”, afirmou o presidente da EDP, assegurando que “na última década”, 90% das transacções de energia na Europa “foram feitas via venda de acções de empresas, e não por venda de activos de forma avulsa”.

Em Portugal, em centenas de transacções realizadas nos últimos dez anos, “apenas 1% foram trespasses e não estiveram relacionados com activos físicos, mas com carteiras de créditos e clientes”.

Dizendo que grandes grupos económicos europeus do sector participaram no “processo competitivo” de venda das barragens, Stilwell adiantou que este era o modelo que todos queriam.

“Sem este modelo perfeitamente definido e mais integrado, como nós o acautelámos, as barragens simplesmente não funcionam e o que os compradores queriam era uma empresa autónoma e funcional para entrar no mercado”, acrescentou.

“Estamos a falar de mais de 1000 contratos com colaboradores, municípios, fornecedores, parceiros locais, prestadores de serviços e outras entidades associadas à actividade das barragens”, detalhou.