Uma perda e uma “prenda” para os sub-21 que vão ao Euro

Sai Nuno Mendes, entra Francisco Trincão. Em coordenação com a selecção A, Rui Jorge, seleccionador sub-21, teve uma perda e uma prenda na lista para o Europeu que começará no dia 24 de Março.

“Toma lá, dá cá”. Poderá ter sido uma lógica deste tipo a imperar entre Fernando Santos, seleccionador principal de Portugal, e Rui Jorge, técnico dos sub-21. A elaborar a lista para o Europeu sub-21, o seleccionador ficou sem Nuno Mendes, jovem que lhe foi “roubado” pela equipa principal, que iniciará a qualificação para o Mundial 2022.

Para compensar, a selecção A ofereceu um “presente” a Rui Jorge: Francisco Trincão, já com seis internacionalizações pela equipa principal, vai descer um degrau e ajudar os sub-21 no Euro.

Mas as trocas não ficam por aqui. Pedro Neto, habitualmente convocado por Rui Jorge, ficou fora dos convocados, para se juntar à selecção A. Em sentido contrário, Fernando Santos deu uma benesse aos sub-21, “ignorando”, para já, o médio Pedro Gonçalves, melhor marcador da I Liga e grande figura do líder do campeonato nacional.

Para o Europeu, cuja primeira fase será jogada de 24 a 31 de Março, na Eslovénia e na Hungria, Rui Jorge fez, como esperado, um apelo ao “núcleo duro” da fase de qualificação. Jogadores como Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Jota, Gedson ou Dany Mota fazem parte do lote, bem como Florentino, Vitinha, Luís Maximinano e Fábio Vieira, jogadores que merecem a confiança do seleccionador apesar da parca utilização recente nos seus clubes.

Em destaque Francisco Trincão Já é jogador de selecção A, mas vai dar uma ajuda no Europeu sub-21. A falta de extremos puros, bem como a subida de Pedro Neto à equipa principal, poderão ter espoletado a necessidade de Rui Jorge e Fernando Santos articularem a descida de Trincão aos sub-21. O jogador do Barcelona trará imprevisibilidade, drible e criatividade ao lado direito do 4x3x3 de Rui Jorge, possivelmente com Jota na ala contrária. O ponta-de-lança deverá ser Rafael Leão. Pedro Gonçalves Com 15 golos marcados na I Liga, sendo o grande destaque do líder Sporting, a chamada de Pote à selecção principal parecia inevitável. Para já, até pela forte concorrência no meio-campo e ataque da selecção A, o sportinguista terá de esperar um pouco mais. Vai ao Europeu sub-21, mas, ao contrário do que seria previsível, deverá ser suplente, já que apenas foi titular uma vez na fase de qualificação. Lutará com Gedson e Vitinha por um lugar no triângulo do meio-campo – dos três, jogarão dois. Poderá também competir com Trincão e Jota por uma vaga nas alas. Tiago Tomás Nunca jogou pelos sub-21 e é, a par de Francisco Conceição, o “bebé” desta selecção para o Europeu. Aos 18 anos, Tiago Tomás tem merecido a confiança de Rúben Amorim no Sporting, quer pela intermitência física e exibicional de Sporar e Paulinho, quer pela polivalência. Nos sub-21 será, a par de Rafael Leão e Dany Mota, uma opção para o lugar de ponta-de-lança no 4x3x3, mas também poderá útil nas alas, sobretudo em jogos e momentos de apelo às transições e profundidade.

As excepções a esta lógica de continuidade surgem apenas em dois nomes: Francisco Conceição, do FC Porto, e Tiago Tomás, do Sporting, estão na lista para o Europeu apesar de nunca terem actuado pela equipa de sub-21.

Os ausentes

Entre as grandes ausências destacam-se, sobretudo, os já referidos Nuno Mendes e Pedro Neto, mas não são os únicos. A lista de Rui Jorge surge desprovida de qualquer lateral-esquerdo – posição que poderá ser ocupada por Diogo Dalot, como tantas vezes faz no AC Milan –, pelo que a ausência de Rúben Vinagre, muitas vezes presente nas listas dos sub-21, pode ser considerada surpreendente.

Há, depois, casos menos evidentes, mas também eles merecedores de registo. Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador da II Liga e habitualmente convocado para os sub-21, Domingos Quina, em destaque no Granada, da Liga espanhola, e Gonçalo Inácio, titular do Sporting, seriam três nomes com chamada previsível aos sub-21.

No caso do central a ausência é ainda mais notada pelo facto de Rui Jorge ter chamado apenas três defesas centrais (Diogo Leite, Diogo Queirós e Tiago Djaló).

Esta ausência de Inácio pode estar relacionada com a possibilidade de ser o quarto central de Fernando Santos, atrás de Pepe, Rúben Dias e José Fonte, embora seja um cenário improvável, pela existência de nomes mais rodados como Rúben Semedo, Domingos Duarte ou mesmo a adaptação de Danilo.

Rui Jorge recusa falar de “ajuda”

Nas explicações a esta convocatória, Rui Jorge, técnico dos sub-21, recusou que se devesse aplicar um princípio de “ajuda” de Fernando Santos aos sub-21, por se tratar de um Europeu. “Com a idade de sub-21 na selecção principal teremos, em princípio, o João Félix, o Nuno Mendes e o Pedro Neto. Quanto a alguma ajuda do mister Fernando Santos, há uma coisa que quero deixar clara: se fosse uma questão de ajudar, o mister até falava com o Ronaldo para vir dar uma perninha”, disse, entre risos.

E detalhou: “Não se trata de ajudar, mas do crescimento dos jogadores e o que é melhor para a selecção. A nossa prioridade nos escalões de formação tem de ser a nossa selecção principal”.

O treinador abordou ainda as chamadas de Francisco Conceição e Tiago Tomás, que, em estreia neste escalão, fogem à lógica habitual de apelo ao “núcleo duro”. “Não os convoquei tanto pelo elemento surpresa, mas pelas características. O Francisco tem muita capacidade no um contra um, é bastante imprevisível e é tecnicamente refinado. O Tiago Tomás tem profundidade, trabalha bastante e está moralizado. As opções recaíram um bocadinho por estas características”.