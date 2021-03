A lista de convocados para a selecção nacional

Aos 18 anos, Nuno Mendes já é jogador de selecção A. É esta a principal novidade da lista de convocados para a selecção nacional, divulgada nesta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Fernando Santos chamou 25 jogadores para os três primeiros jogos da qualificação para o Mundial 2022, numa lista na qual também se destaca o nome de João Palhinha, que se estreia na selecção.

Nota ainda para a chamada de Rui Patrício, que se lesionou nesta segunda-feira, pelo Wolverhampton, mas estará, para já, na lista para os próximos compromissos da selecção, a 24, 27 e 30 de Março.

Por outro lado, destaque para as ausências de William Carvalho e Nélson Semedo.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva

Defesas: João Cancelo, Cédric Soares, Pepe, Rúben Dias, José Fonte, Domingos Duarte, Raphaël Guerreiro, Nuno Mendes

Médios: Danilo Pereira, João Palhinha, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira, Renato Sanches

Avançados: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, André Silva, João Félix, Pedro Neto, Diogo Jota, Rafa

Jogos a 24, 27 e 30 de Março

Portugal defronta o Azerbaijão (24 de Março), a Sérvia (27 de Março) e o Luxemburgo (30 de Março) no arranque da qualificação para o Mundial 2022, num grupo A que conta ainda com a República da Irlanda.

Para estar no certame do médio-oriente, a selecção nacional tem, de Março a Novembro, somar os pontos necessários para ficar em primeiro lugar no grupo – se o fizer, estará no Qatar.

Caso falhe a primeira posição, à equipa nacional convirá o segundo lugar, que dará direito a disputar um derradeiro play-off em Março de 2022.