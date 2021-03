Fernando Santos recusa que a convocatória seja modelo para o Europeu

“Não é rampa de lançamento nem nada do género. É uma convocatória para estes três jogos. Só temos uma competição, não temos duas. Neste momento, conta apenas o apuramento para o Campeonato do Mundo. Lá para Maio falamos sobre o Europeu”. É desta forma Fernando Santos, seleccionador nacional, recusa que a convocatória para a selecção nacional, anunciada nesta terça-feira, possa ser uma previsão da lista de jogadores que irão ao Europeu do próximo Verão.

Sobre a chamada de Rui Patrício, que se lesionou nesta segunda-feira, o técnico foi claro: não há qualquer impedimento físico. “Procurámos informar-nos e o que nos disseram é que o jogador está estável e não havia nenhum impedimento em ser convocado”, explicou.

Questionado sobre se Nuno Mendes, habituado a jogar num sistema de três defesas, terá dificuldades de adaptação ao futebol da selecção nacional, Fernando Santos reconheceu que existem diferenças, mas que o jogador saberá adaptar-se.

“Ele não terá problemas, porque os sub-21 jogam numa defesa a quatro. Mas claro que estas questões são sempre pesadas. É diferente ter jogadores rotinados a três defesas. Muitas equipas jogam a três e não é isso que projectamos no nosso jogo na selecção. Mas os jogadores têm de mudar o chip e procurarem respeitar a identidade de jogo da selecção nacional”, apelou ao lateral do Sporting. E elogiou-o: “Tem qualidade e características boas para a minha equipa. Mostra que tem a apetência ofensiva que precisamos e é forte defensivamente”.