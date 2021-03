City mais confortável em Budapeste do que o Real em Madrid

Com quatro bilhetes para os quartos-de-final da Liga dos Campeões já entregues a FC Porto, Borussia Dortmund, Liverpool e Paris Saint-Germain, esta noite será conhecido o desfecho de mais duas das oito eliminatórias dos oitavos-de-final da principal competição de clubes da UEFA. Com o duelo a ser integralmente disputado em Budapeste, o Manchester City não deve grandes problemas para confirmar na Hungria a vantagem (2-0) adquirida há três semanas contra o Borussia Mönchengladbach, mas o Real Madrid, apesar de ter vencido na primeira mão em Bérgamo (1-0), não tem motivos para relaxar na recepção à imprevisível Atalanta.

Cómodo na Premier League, onde lidera com 14 pontos de vantagem sobre o rival Manchester United (tem menos um jogo), o City joga a segunda mão (20h00, Eleven1) como anfitrião, mas, tal como no primeiro jogo, o reencontro com o Borussia voltará a ser como palco a Hungria - as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas na Alemanha permanecem fechadas para quem tenha como origem o Reino Unido.

No entanto, depois de perder por 0-2 no Puskás Arena a 24 de Fevereiro, o campo neutro de Budapeste parece não ser suficiente para dar grandes esperanças a um clube de Mönchengladbach que atravessa uma crise profunda: sete derrotas e um empate nos últimos sete jogos.

Se para o Pep Guardiola o lugar nos “quartos” parece estar relativamente seguro, para Zinedine Zidane a partida desta noite (20h00, Eleven2) terá que ser preparada com todas as cautelas. No primeiro jogo, em Bérgamo, o Real Madrid aproveitou a expulsão do internacional suíço Freuler logo aos 17’ para conseguir já perto do fim ganhar vantagem sobre os italianos - Mendy fez o único golo do jogo, aos 86’.

Porém, a electrizante Atalanta de Gian Piero Gasperini já mostrou ser capaz de ganhar em qualquer campo e, esta época, o 4.º classificado da Serie A já tem uma dezena de vitórias como visitante, tendo derrotado fora, entre outros, o AC Milan (3-0), a Lazio (4-1), o Ajax (1-0) e o Liverpool (2-0).