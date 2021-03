Politécnico de Coimbra cria sistema para tratar efluentes da cortiça

Um “novo sistema inteligente para tratamento de efluentes da indústria corticeira” foi criado por investigadores do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra.

A invenção, que tem uma patente submetida pelo Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), “diferencia-se pela capacidade de tomada de tomada de decisão automática, decorrente da análise contínua da qualidade do efluente bruto da lavação de rolhas de cortiça”, apresentando “vantagens ambientais e económicas”, afirmou a instituição, em comunicado de imprensa enviada à agência Lusa.

O projecto contou com a colaboração de vários investigadores do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, sendo coordenado pelo docente da instituição Luís Castro. A solução “beneficia o ambiente ao tratar exclusivamente a fracção de efluente da indústria corticeira que necessita de tratamento reduzindo, dessa forma, o consumo de energia bem como a descarga no meio ambiente de produtos químicos usados no tratamento”, salientou.

“Ao apresentar reais vantagens económicas e ambientais para a indústria corticeira, esta solução é comercializável”, realçou Luís Castro, citado na nota de imprensa.

A invenção, de acordo com o IPC, pode também ser “aplicável a outros sectores industriais cujos efluentes possuam características similares”.