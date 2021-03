Task force quer vacinar quase 80 mil professores e funcionários no próximo fim-de-semana

A vacinação contra a covid-19 dos docentes e não docentes do pré-escolar e primeiro ciclo vai avançar no próximo fim-de-semana em centros de saúde, nos concelhos mais pequenos, e em agrupamentos escolares e centros de vacinação já em funcionamento. Tentar-se-á vacinar os cerca de 78.700 professores e auxiliares identificados pelos ministérios da Educação e da Segurança Social nesta operação do fim-de-semana, adiantou ao PÚBLICO uma fonte do grupo de trabalho (task force) responsável pelo plano nacional de vacinação contra a covid-19. As creches e os outros ciclos de ensino ficam para mais tarde.

A operação vai avançar em “três modalidades”. Nos concelhos em que o número de pessoas a imunizar seja inferior a 250, a vacinação será feita nos centros de saúde; naqueles em que oscile entre 250 a 500 vai ser levada a cabo em agrupamentos escolares; e, nos que têm mais de 500, realizar-se-á em centros de vacinação contra a covid-19 já em funcionamento. “Será um teste para ver como estão a funcionar estes centros”, explicou a fonte da task force.

Os professores e auxiliares serão, em princípio, inoculados com a primeira dose da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford que permite um intervalo de 12 semanas até à segunda dose.

Os responsáveis pela task force têm garantido que a imunização dos professores, educadores e funcionários do pré-escolar e do primeiro ciclo não vai afectar a vacinação dos outros grupos prioritários da primeira fase da operação, os idosos a partir dos 80 anos e as pessoas dos 50 aos 79 anos com doenças de maior risco associadas a covid-19 (insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal mais grave, doença pulmonar obstrutiva crónica e trissomia 21).

Para estas pessoas que estão integradas no grupo “salvar vidas” estão reservadas 90% das doses que vão chegando a Portugal, ficando as restantes 10% para todos os grupos incluídos na “resiliência do Estado” em que foram acrescentados na semana passada os docentes e não docentes dos estabelecimentos de ensino e de educação e também os profissionais das “respostas sociais”.