SNS nunca teve tantos médicos, enfermeiros e auxiliares. Mas há muitos contratos a prazo

É uma consequência positiva da pandemia de covid-19. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) nunca teve tantos profissionais como em Janeiro deste ano, quase mais 10 mil do que no início de 2020. Durante os meses da pandemia cresceu de forma expressiva o número de enfermeiros e de assistentes operacionais sobretudo, e em Janeiro também havia mais médicos, em números absolutos, de acordo com os dados mais recentes do Portal da Transparência do Ministério da Saúde.