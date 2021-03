Ministério Público investiga morte de Alfredo Quintana

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a morte de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da selecção nacional de andebol. O atleta não resistiu a uma paragem cardio-respiratória de que foi vítima e morreu no mês passado no Hospital de São João, no Porto, aos 32 anos.

“Como acontece perante qualquer comunicação de óbito cujas causas são desconhecidas, o Ministério Público determinou a instauração de um inquérito com vista à averiguação da causa de morte”, disse ao PÚBLICO a Procuradoria-Geral da República, numa resposta escrita. O inquérito destinado a apurar por que razão morreu a estrela do andebol está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto.

O jogador sofreu a paragem cardio-respiratória a 22 de Fevereiro, durante um treino. Segundo o que foi noticiado, o Instituto Nacional de Emergência Médica foi chamado ao local e foi usado um desfibrilhador, tendo o guarda-redes luso-cubano sido reanimado e transportado em estado crítico para o hospital de São João, onde viria a falecer poucos dias mais tarde. Dos três maiores clubes em Portugal, o FC Porto é o único que não tem um Programa de Desfibrilhação Automática Externa, como manda a lei, e que é considerado fundamental para evitar que se percam vidas quando alguém sofre uma paragem cardio-respiratória. Foi por isso, de resto, que foi criado um Programa Nacional de implementação obrigatória.

Esta obrigatoriedade abrange locais de acesso público como estabelecimentos comerciais de dimensão relevante, aeroportos e portos comerciais, estações ferroviárias, de metro e camionagem e recintos desportivos, de lazer e de recreio, com lotação superior a cinco mil pessoas.