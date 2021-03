Covid-19: dez mortes e 256 infecções. Portugal mantém-se no verde do “semáforo” do desconfinamento

Portugal registou, este domingo, 256 novas infecções por covid-19 e dez mortes provocadas pelo vírus. Desde o início da pandemia, o país conta 814.513 casos e 16.694 mortes.

O país mantém-se na zona verde do “semáforo” apresentado por António Costa. Estes quadrados ditam a velocidade do desconfinamento e combinam a incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t). Se o país permanecer na área verde, o desconfinamento poderá avançar, com a abertura progressiva de negócios e o regresso das restantes actividades.

O número de doentes em internamento sofreu um aumento: são agora 966 pessoas nos hospitais, mais 20 do que no sábado. Em cuidados intensivos houve uma redução no domingo. Há agora 231 pessoas nestas unidades, menos 11 do que no boletim anterior.

Este sábado (boletim divulgado no domingo), Portugal registou mais 15 mortes por covid-19 e 541 novas infecções por SARS-CoV-2.