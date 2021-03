Tribunal Constitucional declara eutanásia inconstitucional, mas não fecha a porta a nova lei

Com esta decisão ao pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República, o órgão fiscalizador da constitucionalidade das leis obriga ao veto por inconstitucionalidade. “O direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância”, disse o presidente do TC.

O Tribunal Constitucional (TC) dividiu-se, mas acabou por considerar inconstitucional a lei da eutanásia, aprovada em Janeiro no Parlamento. Sete juízes contra cinco votaram a favor do acórdão, mas não fica fechada a porta ao Parlamento para fazer uma nova lei da eutanásia. "O direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância”, disse o presidente do TC na leitura pública da decisão.

Por outras palavras, o TC considera que a questão da eutanásia “pode ser resolvida pela Assembleia da República”, mas impõe-se que o faça com leis “claras, precisas, antecipáveis e controláveis”, acrescentou João Caupers. E isso não aconteceu, segundo acrescentou, em relação ao conceito de lesão definitiva contido na lei e sobre o qual o Presidente da República tinha pedido a fiscalização preventiva do diploma, considerando-o “excessivamente indeterminado”.

O Presidente da República pedira a fiscalização preventiva de alguns artigos do decreto da Assembleia com base no facto de a regra para o doente poder pedir a antecipação da sua morte (sem que isso seja punível para quem o ajudar) recorrer a “conceitos excessivamente indeterminados”. Marcelo Rebelo de Sousa referia-se aos conceitos de “situação de sofrimento intolerável” e de “lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico", que são as justificações — a par de ser uma “doença incurável e fatal” — para que o doente possa pedir a morte medicamente assistida.

Esta foi, aliás, a última norma do diploma a ser votada pelos deputados durante o processo na especialidade, que terminou já nos primeiros dias de Janeiro. A norma mais importante do diploma estipula que “considera-se eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja actual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva, de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde.”

Já no caso do outro conceito, o de sofrimento extremo, o TC considera que ele é possível de determinar pelos médicos, pelo que não sofreu a censura constitucional.

Como são dois conceitos fundamentais do diploma (ou seja, um doente só pode ser abrangido por este regime se preencher estes critérios), colocam em causa a aplicabilidade da lei, daí que o Presidente da República tenha também pedido a avaliação de outras normas que decorrem desta, nomeadamente as condições para o parecer do médico orientador, a confirmação por médico especialista e a comissão de verificação e avaliação dar parecer precisamente sobre a conformidade das condições do doente. E pediu ainda, consequentemente, a avaliação do artigo que altera o código penal e que permite que a eutanásia não seja punível penalmente uma vez que está dependente dos critérios que balizam o pedido do doente.

Marcelo também aproveitou para mandar um recado político ao Parlamento recusando que a regulamentação da lei por parte do Governo poderia suprir a falha da densificação dos pressupostos para o pedido da eutanásia pelo doente. “Sendo o presente decreto o único instrumento legislativo que pode ser analisado neste momento, e padecendo ele das insuficiências assinaladas, a sua inconstitucionalidade não pode ser sanada com a expectativa de um regime futuro, cujo conteúdo se desconhece, ainda que dele o legislador faça depender a entrada em vigor do regime presente”, argumentou o Presidente.

Quando a Presidência anunciou o envio do decreto da eutanásia para o TC, o CDS, o Chega, a Igreja e os movimentos anti-eutanásia aplaudiram, ao passo que os partidos que subscreveram proposta optaram pelo discurso da “serenidade”, vincando que o texto foi elaborado com “cautela". Os centristas tinham mesmo avisado que se o Presidente da República não recorre ao Tribunal Constitucional, o CDS iria procurar apoios junto dos deputados do PSD que votaram contra (e foram 56) para subscrever o pedido de fiscalização da constitucionalidade, que tinha que ser subscrito por pelo menos 46 parlamentares.

Pelos partidos que contribuíram para o texto da lei, o BE admitiu que já esperava o recurso ao TC devido às “pressões sociais de alguns sectores políticos”, o PEV manifestou-se logo disponível para “procurar as soluções que consigam expurgar as normas que o TC possa julgar inconstitucionais"; o PS argumentou não ser possível fazer uma lei deste género “sem recurso a conceitos indetermináveis"; o PAN defendeu que o texto derivou de um “processo muito participado e trabalhado"; e a IL acreditava que a lei está dentro dos preceitos constitucionais.

Quando o texto foi aprovado no Parlamento, a Conferência Episcopal Portuguesa classificou-o de “retrocesso cultural sem precedentes, caracterizado pela absolutização da autonomia e autodeterminação da pessoa”, e o movimento Stop Eutanásia mostrou-se indignado com o que considera ser “um acto cego”, acusando os deputados de trazerem “ainda mais morte” ao povo português naquele que foi o mais mortífero período da pandemia.