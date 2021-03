Presidente da República veta eutanásia por inconstitucionalidade

O Presidente da República anunciou nesta segunda-feira que veta a lei da eutanásia, que enviara para o Tribunal Constitucional, por inconstitucionalidade.

“Na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional (TC) de hoje, que considerou inconstitucionais normas do diploma submetido a fiscalização preventiva da constitucionalidade, o Presidente da República devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, nos termos do n.º 1 do artigo 279.º da Constituição, o Decreto da Assembleia da República que regula as condições especiais em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

O presidente do TC, João Caupers, anunciou nesta tarde que a referida foi foi considerada inconstitucional por sete dos 12 juízes do tribunal que consideraram excessivamente indeterminado o conceito de “lesão definitiva de gravidade extrema”. Essa era justamente uma das questões levantadas por Marcelo Rebelo de Sousa no pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade do diploma. Já sobre a inviolabilidade da vida humana, os juízes decidiram entenderam que a Constituição “não constitui obstáculo inultrapassável”.

João Pedro Caupers, Pedro Machete, Maria de Fátima Mata-Mouros, Lino Rodrigues Ribeiro, José Teles Pereira, Joana Fernandes Costa e Maria José Rangel de Mesquita votaram a favor do acórdão. Já os juízes Mariana Canotilho, José João Abrantes, Maria Assunção Raimundo, Gonçalo de Almeida Ribeiro e Fernando Vaz Ventura votaram contra. Todos, menos o presidente, apresentaram declarações de voto.