“Orgulhosamente sós” começámos uma guerra

Isolado internacionalmente, o regime parece em desagregação quando, há 60 anos, Portugal começa a Guerra Colonial. Franco Nogueira, amigo e biógrafo de Salazar, descreve o ambiente a seguir ao 15 de Março de 1961: “Nos meios ligados ao Governo e ao regime, muitos sentem-se em vésperas de naufrágio (…) no parlamento, é a aflição (…) É grave o embate do ambiente mundial em sectores das Forças Armadas portuguesas. Nos quartéis, nas instalações para oficiais, em suas casas particulares, são frequentes as reuniões, e exprimem-se dúvidas, formulam-se críticas, há desalento, há descrença. Mesmo no âmbito dos Estados-Maiores do Exército, da Força Aérea e da Armada, não deixam de se interrogar”.