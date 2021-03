Líder do CDS diz que desconfinamento só terá sucesso com “testagem em massa” e “reforço de rastreadores”

O líder do CDS considera que o desconfinamento iniciado esta segunda-feira “só será bem sucedido se for acompanhado por uma estratégia de testagem em massa e reforço da equipa de rastreadores” das cadeias de transmissão da covid-19. Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas no final de uma reunião com o Fórum para a Competitividade.

Apontando que o número de testes realizados tem vindo a descer nas últimas semanas, o líder do CDS defende a aplicação de uma estratégia de testagem como forma de “identificar” os casos de infecção. “Quantos novos rastreadores temos?”, questionou, lembrando que “em média” as equipas demoram “seis dias” a comunicar com as pessoas que estiveram com um contacto de risco.

“Parece-me evidente que sem uma estratégia de testagem massificada e sem reforço das equipas de rastreadores, estamos a criar uma ilusão aos portugueses de que vão poder desconfinar mas não o farão em segurança”, afirmou na sede do partido, acrescentando que se a reabertura falhar terá de ser novamente utilizada a “bomba atómica”, ou seja, o confinamento.

Francisco Rodrigues dos Santos reuniu-se, ao final desta manhã, com Pedro Ferraz, do Fórum para a Competitividade, e reiterou as queixas sobre os apoios que não estão a chegar às empresas. “Os nossos empresários estão a ser enganados por uma propaganda mentirosa do Governo, os apoios não chegam às empresas, não chegam à economia real, estão esmagados em burocracias e despesas fixas e não estão a conseguir porque não há injecção de liquidez nas empresas, que são o ventilador da nossa economia”, afirmou.

Apontando a situação como “devastadora”, o líder do CDS antevê ainda mais efeitos negativos na economia decorrentes da falta de distribuição de apoios com mais “insolvências”, além dos “104 mil empregos” que a pandemia já fez desaparecer. “Os apoios que o Governo disponibiliza são insuficientes, são burocráticos, têm um alcance reduzido e esgotam-se rapidamente”, afirmou, defendendo um programa dirigido às micro e pequenas empresas.

Como medida complementar de incentivo à competitividade da economia, o líder dos centristas defende uma descida do IRC para 19%.