Bloco quer Beatriz Gomes Dias para a Câmara de Lisboa

A decisão ainda terá de ser votada por todos os militantes do concelho, mas deverá ser confirmada ainda antes desta quinta-feira.

A deputada Beatriz Gomes Dias é a escolha da concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda para ser a candidata do partido às eleições autárquicas, sabe o PÚBLICO. A deputada parlamentar, de 49 anos, vive em Lisboa desde os seus quatro anos e foi por este círculo que em 2019 foi eleita à Assembleia da República. Antes de chegar ao Parlamento, Beatriz Gomes Dias era professora de Biologia no secundário.