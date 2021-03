Bispos e Movimento Stop Eutanásia aplaudem chumbo da lei pelo TC

O chumbo da lei sobre a morte medicamente assistida foi um “sinal positivo” dado pelos juízes do Tribunal Constitucional (TC) em defesa da vida e da dignidade do ser humano, considerou o movimento Stop Eutanásia. Já a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) congratulou-se com a decisão e reafirmou a posição da igreja católica de que “a vida humana é inviolável”.

“Os juízes do Tribunal Constitucional deram um sinal positivo aos portugueses, em defesa da vida e da dignidade do ser humano em qualquer circunstância, com o chumbo da legalização da eutanásia e a decisão da sua inconstitucionalidade”, frisou em comunicado o movimento Stop Eutanásia​, que se congratula “em nome do povo português” com a decisão.

O Stop Eutanásia reforçou que “a prática da eutanásia é manifestamente oposta à defesa da vida”, apontando para a campanha Humanizar Portugal, promovida pelo movimento durante dois meses, e que envolveu profissionais e cidadãos de vários sectores da sociedade civil com o objectivo de “sensibilizar a opinião pública para a questão da eutanásia e a sua evidente inconstitucionalidade”.

E acrescentou: “Sabemos que a prática da eutanásia é manifestamente oposta à defesa da vida. Sabemos que a defesa da vida é um tema importante para os portugueses.” Várias figuras públicas da sociedade civil, das artes, da cultura, do desporto, da saúde e do direito, aderiram a esta iniciativa nos últimos tempos.

“Contámos com centenas de participantes, reunindo uma amostra bem representativa da sociedade civil”, realçou o movimento, frisando que “este foi o tempo de dar voz e visibilidade à sociedade civil, ante a possibilidade de Portugal vir a ter uma lei que legaliza a eutanásia”.

Bispos congratulam-se com chumbo

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) também se congratulou com a decisão do Tribunal Constitucional.

“A Conferência Episcopal reafirma a posição assumida pela Igreja em todo este processo, defendendo sempre que a vida humana é inviolável. Qualquer legalização da eutanásia e do suicídio assistido é sempre contrária à afirmação da dignidade da pessoa humana e à Constituição da República Portuguesa”, lê-se num comunicado da CEP divulgado esta segunda-feira à tarde.

A posição da igreja hoje reafirmada vai em sentido contrário ao sinalizado pelo TC, que considera que a inviolabilidade da vida humana consagrada na Constituição não constitui um obstáculo inultrapassável para se despenalizar em determinadas condições a antecipação da morte medicamente assistida.