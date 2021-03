Sentes-te sozinho no confinamento? Abraçar uma ovelha pode ajudar

Depois de vacas, abraçar ovelhas: o fenómeno acontece numa quinta na Alemanha e está a ganhar cada vez mais fãs. Impedidos de contacto humano, estreitar laços com estes mamíferos é a alternativa possível.

Uma quinta alemã está a oferecer às pessoas que se sentem privadas de contacto humano devido às restrições do novo coronavírus uma alternativa invulgar: a oportunidade de abraçar uma ovelha.

“Temos aqui ovelhas maravilhosas que gostam muito se receber visitantes”, disse Lexa Voss, que dirige um programa educativo numa quinta perto de Hattingen, na Alemanha, para encorajar as pessoas a aproximarem-se dos animais.

“Permito que as pessoas visitem as ovelhas sem vigilância e que se divirtam maravilhosamente com elas na natureza e longe de qualquer máscara e distanciamento social.”

Os visitantes têm de fazer uma marcação, mas podem chegar tão perto quanto quiserem das ovelhas desgrenhadas. As sessões são gratuitas, embora os visitantes sejam solicitados a fazer doações à quinta.

Therese Pfeffer apreciou o seu encontro com os animais. “Neste momento, evitamos estar perto uns dos outros. Estamos sempre à distância”, disse ela. “Para ser sincera, passo sempre por pastos de ovelhas e elas fogem. E aqui é muito diferente. É óptimo.”