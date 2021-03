Covid-19: tempo de exame final para Portugal

Aconteceu no sábado. Francisco Costa, um leitor desta coluna, enviou-me uma mensagem dizendo “a crónica estava certa” e a imagem de um contador de infeções e vacinações em Portugal. Infeções, casos confirmados: 813.152 pessoas. Vacinações, pelo menos uma dose: 813.380 indivíduos. A crónica a que ele se referia é aquela de 24 de fevereiro passado em que escrevia: “algures durante o próximo mês de março Portugal atingirá um marco que não sei se será devidamente celebrado: teremos mais gente imunizada contra a covid-19 através de vacinas” do que os que terão adquirido algum tipo de imunidade tendo ficado infetados. E agora, a meio do mês de março, chegámos lá. No sábado tínhamos cerca de mais duzentos vacinados do que infetados. A partir daqui, se tudo correr bem, essa distância vai ampliar-se.