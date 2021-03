Passaporte de vacinação

A proposta da Comissão Europeia em criar um passaporte de vacinação para viajar é discriminatório para não dizer degradante, isto vindo de uma entidade que se bate por condições de igualdade de tratamento para todos. O certificado de imunidade parece um perigoso sistema de castas entre cidadãos, “os puros e vacinados”, contra os “impuros” que não vão conseguir as doses ou porque estão no pleno direito de não serem vacinados. Nem vou questionar as provas científicas da vacina na redução dos contágios por coronavírus e na duração da imunidade, estou estupefacto com a normalidade com que muitos cidadãos encaram estas desigualdades, um caminho de medo, egoísmo e de atropelo aos direitos básicos de uma sociedade. Como diria José Régio, “não sei para onde vou, sei que não vou por aí!"

Emanuel Caetano, Ermesinde

A vacina do covid e os idosos a ficarem para trás

Seja por isto seja por aquilo, a verdade é que vários grupos vão passando à frente das pessoas com mais de 70 anos e com problemas de saúde. O que era uma prioridade inicial está cada vez mais longe de acontecer e assim, semana atrás de semana, muitas pessoas com mais de 70 anos estão a ser postas mais para trás da fila da vacinação. Porque será? Porque os grupos de pressão continuam a funcionar em Portugal e tudo o resto é conversa.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

As câmaras municipais e as obras públicas

Julgo que não faz qualquer sentido que uma câmara municipal tenha o poder de vetar uma obra pública, seja ela qual for. Já tivemos o exemplo da Câmara Municipal de Grândola contra a linha ferroviária de mercadorias entre a Raquete da Linha de Sines e a estação de Grândola, porque como a via férrea era de mercadorias, ocupava-lhes terreno sem lhes darem nada. O interesse para o país na rentabilização do Porto de Sines, não era nada com eles...

Agora são as Câmaras Municipais da Moita e do Seixal a oporem-se em ao Aeroporto do Montijo escorados na lei 186/2007 que de facto obriga ao acordo das câmaras municipais para a construção de estruturas aeroportuárias. Mas o preâmbulo da lei, ao referir que era necessário pôr ordem na proliferação de estruturas aeroportuárias, mostra bem que o legislador não estava a pensar em aeroportos nacionais, mas não soube dizê-lo explicitamente.

Sabendo-se há muito tempo das intenções daquelas autarquias, não se entende como o PS não avançou em tempo útil para a rectificação do absurdo legal que se tinha criado. Claro que agora, pôr ordem nas coisas aparenta ser uma legislação para um problema específico e não uma lei que torne bem claro que as autarquias não devem em qualquer caso impedir a construção de obras públicas de âmbito nacional.

Carlos Anjos, Lisboa

Aeroporto no Montijo

O governo decidiu mudar a lei que tem impedido a construção do aeroporto no Montijo. A justificação é que os “pareceres das autarquias resultam de interesses de cariz eminentemente local”. Portanto, a melhor solução que os nossos governantes encontram não passa por contemplar interesses locais. O governo parece estar naquela fase da infância que quando não se ganha, muda-se as regras — os regrinhas.<_o3a_p>

Numa publicação do site do PS em Junho de 2019, lê-se: Governo reforça a prioridade às questões ambientais. A minha dúvida é, construindo um aeroporto no Montijo, onde está o “desenvolvimento sustentável do país"? Onde estão as “importantes mudanças no que respeita à descarbonização da sociedade” ? Onde está a valorização do território?<_o3a_p>

Ricardo Lagido, Porto

Arquivo secreto do PCP

Para quando o livre acesso ao arquivo secreto do PCP? A sua divulgação nas comemorações dos 100 anos de vida do partido dos operários e dos camponeses tinha sido um importante contributo para a história da resistência à ditadura e do movimento comunista internacional. As relações do PCP com a União Soviética, com os partidos irmãos e arquivos pertencentes à PIDE/DGS merecem divulgação pública. A edição comemorativa do jornal Avante! podia trazer a reprodução do primeiro número na clandestinidade e do primeiro número na legalidade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

