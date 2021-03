UE lança queixa formal contra o Reino Unido por violação do acordo do “Brexit”

Processo começa com o envio de uma carta formal, esta segunda-feira, pela decisão unilateral britânica de estender o período de tolerância para os controlos fronteiriços na Irlanda do Norte.

A União Europeia prepara-se para oficializar, esta segunda-feira, uma queixa contra o Reino Unido pela sua decisão unilateral de estender o período de tolerância para os controlos fronteiriços sobre determinados bens que entram na Irlanda do Norte vindos do restante território britânico.

A medida era esperada há dez dias, desde que a Comissão Europeia prometeu a abertura, “para breve”, de um processo de infracção ao Reino Unido por violação do acordo de saída.

“Estamos a preparar [um processo de infracção]. Será algo que iremos pôr em cima da mesa muito brevemente”, disse Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão e representante da UE no comité conjunto que supervisiona a implementação do acordo do “Brexit”, numa entrevista ao Financial Times, na noite de 4 de Março.

A medida surge depois de Londres ter anunciado que iria estender unilateralmente o período de tolerância nos controlos fronteiriços sobre determinados bens que entram na Irlanda do Norte vindos do restante território britânico.

As perturbações verificadas nos portos norte-irlandeses nestes primeiros meses do ano estão a afectar o fluxo de entrada de produtos na Irlanda do Norte e, por isso, o Governo britânico tem vindo a exigir à UE que estenda o período de tolerância – que termina no final do mês – nos controlos sobre determinados bens, essencialmente agrícolas e alimentares, até 2023.

Face à resposta negativa de Bruxelas, que mantém as negociações em aberto, Downing Street decidiu então agir de forma unilateral, estendendo esse período experimental, que implica menos controlos e menos burocracia, até ao dia 1 de Outubro.

Num primeiro momento, espera-se que seja enviada uma carta formal de notificação ao Governo britânico, que é o passo inicial de um processo de infracção, e que inaugura um período de dois meses durante os quais Londres tem de responder às acusações que lhe são feitas. Caso as partes não cheguem a acordo sobre a disputa, o caso pode correr até ao Tribunal Europeu de Justiça.

Uma outra possibilidade é a UE e o Reino Unido accionarem o mecanismo de resolução de disputas previsto no acordo. Esta via implica três meses de consultas e pode incluir a intervenção de um painel de arbitragem, que terá 12 meses para tomar uma decisão – ou apenas seis, se o processo for considerado urgente pelas partes.

Se falharem todas as hipóteses de um entendimento, fica em aberto a possibilidade de uma das partes decretar a suspensão de parte ou da totalidade do acordo ou de impor sanções económicas à outra.