Presidência portuguesa obtém consenso sobre dimensão externa do Pacto das Migrações

Estados membros concordam em avançar com acordos de parceria abrangentes com países vizinhos que são ponto de partida e de trânsito dos migrantes que buscam o território da UE.

A presidência portuguesa da União Europeia recuperou, esta segunda-feira, o chamado formato “jumbo” do Conselho da União Europeia, e reuniu os 54 ministros dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Internos da União para discutir a dimensão externa do Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, a proposta legislativa que a Comissão avançou em Setembro passado numa tentativa de ultrapassar o impasse — e as resistências — à reforma do sistema europeu de gestão de fronteiras e acolhimento de refugiados.