Kosovo abre embaixada em Jerusalém

O Kosovo abriu no domingo a sua embaixada em Jerusalém, reconhecendo a cidade santa como capital de Israel, tornando-se assim no terceiro país a transferir a embaixada para a cidade que os palestinianos querem como capital do seu Estado, a seguir aos Estados Unidos e à Guatemala.

Uma breve cerimónia marcou a abertura da embaixada durante a qual a bandeira do Kosovo foi hasteada e uma placa foi instalada com a menção “República de Kosovo” escrita em albanês, hebraico e inglês.

Independente desde 2008, Kosovo já foi reconhecido pela maioria dos países ocidentais, mas permanece fora das das Nações Unidas devido às rejeições da China e da Rússia.

Foi sob a égide dos EUA e de Donald Trump que os laços internacionais entre o Kosovo e Israel foram estabelecidos. “O juramento feito na Sala Oval foi finalmente cumprido”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros kosovar no Twitter.

As relações entre Israel e o Kosovo já tinham sido debatidas em Setembro do ano passado, em Washington, num encontro com representantes da Sérvia e do Kosovo.

A decisão kosovar, no entanto, ameaça a reivindicação palestiniana sobre Jerusalém Oriental como a sua capital e coloca entraves à normalização de relações kosovares no Médio Oriente.