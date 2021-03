Já mudámos o chip para concretizar o Pacto Ecológico Europeu? Uma conversa com Isabel Carvalhais e Francisco Guerreiro

Na semana em que jovens de todo o mundo preparam uma nova Greve Climática, exploramos o caminho para uma Europa mais verde.

No quinto episódio do podcast Estado da União, Ana Sá Lopes modera uma conversa com Isabel Carvalhais, eurodeputada do Partido Socialista, e Francisco Guerreiro, deputado independente que faz parte do grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. Ambos são membros da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

Deixamos ainda algumas sugestões para ficarem nos seus ouvidos: o podcast Sentido Único, do Expresso, e a série “Aquilo é a Europa”, do podcast Fumaça, dois trabalhos que ouvem histórias de migrantes e refugiados que atravessam o Mediterrâneo para tentar chegar à Europa.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Subscreva o Estado da União na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.