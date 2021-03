Fauci pede a Trump que aconselhe apoiantes a serem vacinados

O cientista norte-americano Anthony Fauci apelou ao ex-presidente dos EUA Donald Trump que encoraje os seus apoiantes a serem vacinados contra a covid-19, numa entrevista ao canal Fox News em que também aconselhou um levantamento cauteloso das restrições nos vários estados do país.

De acordo com uma sondagem do instituto público Marist, feita a pedido dos canais públicos PBS e NPR, cerca de metade dos homens norte-americanos que se identificam como eleitores do Partido Republicano não pensam em ser vacinados.

Questionado sobre se Trump devia dirigir-se directamente aos seus apoiantes, Fauci disse que isso “faria toda a diferença do mundo”.

“Trump é uma pessoa muito popular, e se isso acontecesse, seria uma grande ajuda para o esforço [de vacinação].”

Em Fevereiro, no seu discurso na principal conferência anual dos conservadores norte-americanos (CPAC), o ex-presidente dos EUA encorajou os seus apoiantes pela primeira vez a receberem a vacina.

Ex-presidentes fazem campanha

Num outra entrevista no domingo, no canal NBC, o imunologista norte-americano disse que “não faz sentido que uma grande proporção de um determinado grupo de pessoas não queira ser vacinada devido a considerações políticas”.

Os outros ex-presidentes dos EUA – Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter – vão aparecer em duas anúncios de incentivo à vacinação, ao lado das suas mulheres.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes políticos foram vacinados em público para encorajarem os norte-americanos a serem vacinados. Segundo o jornal New York Times, Donald Trump foi vacinado em privado na Casa Branca, em Janeiro,

“Receber a vacina é uma decisão fácil” disse Fauci na NBC. “Qual é o problema? É uma vacina que vai salvar milhões de vidas.”

Relação conturbada

Anthony Fauci é o director do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA e é conselheiro da Administração Biden.

Nos primeiros tempos da pandemia, em Março de 2020, Trump surgiu ao lado de Fauci nas conferências de imprensa diárias na Casa Branca. Mas a relação entre os dois entrou rapidamente em declínio.

Em Outubro, semanas depois de ter recuperado da covid-19, Trump disse que Fauci é “um desastre” e afirmou que “as pessoas estão cansadas de ouvir Fauci e estes idiotas todos”.

Como Presidente dos EUA, Trump desvalorizou as restrições de combate à pandemia, incluindo o uso de máscaras, e disse que o vírus ia desaparecer “como um milagre”.

No domingo, Fauci repetiu os seus apelos para que os responsáveis políticos não levantem as restrições de forma prematura, pondo em risco um aumento significativo no número de casos de covid-19. Alguns estados, como o Texas, levantaram a proibição do uso de máscaras e outras restrições.

Um aumento no número de casos pode ser evitado se os norte-americanos continuarem a ser vacinados “sem que ao mesmo tempo se levantem as medidas de saúde pública”, disse Anthony Fauci numa outra entrevista, no domingo, à CNN.

“Vamos conseguir levantar as medidas de forma gradual. E se as coisas correrem como está planeado, tal como disse o Presidente, quando chegarmos ao início do Verão, ao fim-de-semana do 4 de Julho, vamos ter uma dose considerável de normalidade”, disse o imunologista.

“Mas não queremos que isso nos escape das mãos com uma reabertura precipitada.”