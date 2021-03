Covid-19: Países Baixos suspendem vacina da AstraZeneca por duas semanas

Os Países Baixos juntaram-se a uma lista cada vez maior de países que decidiram suspender o uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, na sequência de notícias sobre possíveis efeitos secundários invulgarmente graves e inesperados.

Esta segunda-feira, a organização responsável por detectar e reportar possíveis efeitos seundários disse que recebeu dez casos de incidentes após a administração da vacina da AstraZeneca.

Num comunicado, o Centro Lareb de Farmacovigilância disse que os casos observados nos Países Baixos incluem registos de trombose e embolia. Até agora, não há registo de nenhum caso de baixa contagem de plaquetas nos Países Baixos.

Por precaução, a vacina não será usada até 29 de Março. A decisão vai provocar atrasos na campanha de vacinação dos Países Baixos, que encomendaram 12 milhões de doses da multinacional com sede no Reino Unido.

As autoridades de saúde tinham planeado administrar 290 mil doses de injecções da vacina da AstraZeneca nas próximas duas semanas.

A decisão segue-se a uma medida semelhante na Irlanda, também no domingo, e baseia-se no registo de possíveis efeitos secundários graves na Dinamarca e na Noruega.

Três profissionais de saúde noruegueses que receberam a vacina recentemente estão a receber tratamento num hospital por formação de coágulos no sangue, avançaram as autoridades norueguesas no sábado.

Uma mulher dinamarquesa, de 60 anos, morreu com os mesmos sintomas, que a Agência do Medicamento da Dinamarca descreveu como “altamente invulgares”.

Nenhum caso semelhante foi registado nos Países Baixos, e ainda não existem provas de uma ligação directa entre a vacina e os casos na Dinamarca e na Noruega.

Alarme social

“Não podemos deixar que subsistam dúvidas sobre a vacina”, disse o ministro da Saúde dos Países Baixos, Hugo de Jonge.

“Temos de nos certificar de que tudo está em conformidade, por isso pensamos que o mais certo é suspender por agora.”

No final da semana passada, o Governo dos Países Baixos disse que não havia nenhuma razão para deixar de usar a vacina da AstraZeneca, mas o ministro De Jong disse, no domingo, que a sua decisão foi revista na sequência das notícias vindas a público. O caso será investigado pela Agência Europeia do Medicamento.

No domingo, a AstraZeneca anunciou que não foi detectado um risco acrescido de formação de coágulos após a administração da sua vacina.

Para além da Dinamarca, Noruega, Irlanda e Países Baixos, também a Islândia suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca.

A região italiana do Piemonte anunciou, no domingo, que também suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca depois da morte de uma professora, no sábado.

Na semana passada, a Áustria suspendeu a administração de um lote em particular.

Em sentido contrário, a Tailândia anunciou esta segunda-feira que vai voltar a administrar a vacina a partir de terça-feira, depois da suspensão anunciada na sexta-feira – e os primeiros a recebê-la serão o primeiro-ministro e os seus ministros.