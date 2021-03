Covid-19. Espanha prolonga controlos na fronteira terrestre com Portugal até 6 de Abril

Espanha prolongou os controlos na fronteira terrestre com Portugal até 6 de Abril devido à crise sanitária causada pela covid-19 e à proximidade da Páscoa, segundo o Boletim Oficial do Estado (BOE) espanhol publicado esta segunda-feira.

Segundo a ordem do Ministério do Interior de Espanha, apenas os cidadãos espanhóis e os seus cônjuges ou parceiros registados no registo público, bem como descendentes que vivem ao seu cuidado poderão entrar em território espanhol.

Os residentes e estudantes que estudam em Espanha, os residentes noutros estados-membros ou países associados de Schengen que se encontram a caminho do seu local de residência habitual e os que se encontram em trânsito para efeitos de trabalho também serão autorizados a entrar.

Da mesma forma, aqueles que possam provar motivos de força maior, uma situação de necessidade ou razões humanitárias, bem como o pessoal estrangeiro acreditado como membro de missões diplomáticas, organizações internacionais e forças de segurança, cujos movimentos estejam relacionados com o seu trabalho, também o podem fazer.

As entradas e saídas do território espanhol através da fronteira terrestre interna com Portugal só podem ser feitas através dos pontos de passagem autorizados e durante as horas estabelecidas.

Esta ordem estará em vigor a partir de 16 de Março até às 00h59 horas de 6 de Abril.

O primeiro-ministro português, António Costa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já tinham adiantado que apesar dos níveis da pandemia em Portugal e Espanha permitirem a reabertura da fronteira, esta vai manter-se encerrada até à Páscoa para evitar as tradicionais deslocações de pessoas na “semana santa” entre os dois países.