No Porto e em Lisboa, a alegria de voltar às aulas com os amigos e sem falhas na Internet

Entre as aulas em casa através de um ecrã ou na escola junto dos colegas, professores e funcinários, os alunos do primeiro ciclo não hesitam na resposta: “Prefiro ‘muuuito’ mais estar na escola.” Neste regresso às aulas, também os pais se sentem aliviados por verem os filhos entre os amigos a retomar um pouco da normalidade — e também eles poderem recuperar a rotina de antes.

Uns chegam a correr, outros ainda meio ensonados, mas, aos portões da Escola Básica Rainha Santa Isabel, no coração de Lisboa, o regresso às aulas presenciais esta segunda-feira era há muito aguardado por alunos e pais, que ansiavam retomar um bocadinho da normalidade perdida. Mais a norte, no Porto, rotina semelhante: pouco passa das 8h e, no caminho que fazemos para a Escola Básica da Corujeira, sucedem-se as mães e filhos de mochila às costas que correm apressados nos passeios para não perder o autocarro. É o primeiro dia de aulas novamente em registo presencial e a pontualidade tem de ser proporcional à ânsia pelo regresso.