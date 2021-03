Três pessoas soterradas após queda de muro no Porto

A queda de uma parede de um prédio em obras soterrou três homens, na rua de Monte Alegre, na cidade do Porto. Segundo as informações avançadas pela PSP, o acidente aconteceu ao início da tarde e causou um ferido grave, que já foi transferido para o Hospital Santo António, e dois feridos ligeiros, um deles levado para o Hospital de São João.

No local estão duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Hospital de São João e outra do Santo António, bem como três ambulâncias e uma mota do INEM.

De acordo com a mesma fonte, também foi chamado ao local um psicólogo.

Já fonte do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto indicou à Lusa que a queda do muro ocorreu na Rua do Monte Alegre e que foram deslocadas três viaturas e 12 homens desta corporação. Também a PSP está no local.