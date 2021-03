Green Deal: a corrida europeia para alcançar a neutralidade climática em 2050

Na corrida para a sustentabilidade do planeta, o Green Deal prevê planos de acção para praticamente todos os sectores de actividade. Com um calendário exigente e planificado para os próximos anos, em 2021, por exemplo, está agendada uma revisão da directiva da tributação da energia e a criação de uma nova estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas.

Também em 2021 está prevista a análise das estratégias nacionais para o clima, com o objectivo de incluir as metas do Green Deal, com especial destaque para o plano europeu Do Prado para o Prato – a estratégia para garantir a sustentabilidade da agricultura. Nos próximos meses espera-se, também, a aprovação da Lei Europeia do Clima, que consagra a neutralidade carbónica até 2050 e define metas intermédias como a redução das emissões entre 45% e 55% em 2030.



É a corrida para ganhar o futuro — como disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “O Green Deal é algo — estou convencida — que devemos aos nossos filhos, porque não somos os donos deste planeta. Simplesmente temos a responsabilidade por um certo tempo e agora é hora de agir”.